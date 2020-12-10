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وكالة الأنباء السعودية: المملكة تعتمد استيراد واستخدام لقاح “فايزر” ضد كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
وكالة الأنباء السعودية: المملكة تعتمد استيراد واستخدام لقاح “فايزر” ضد كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة السعودية موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” لفيروس كورونا في المملكة.

وجاء إعلان المملكة على الموافقة بعد أن تقدمت شركة “فايزر” الأمريكية لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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وباشرت الهيئة فور اكتمال المتطلبات عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية، بحسب “واس”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402758

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