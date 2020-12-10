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» » تعرض تطبيق “ماسنجر” إلى عطل مفاجئ وتوقف المراسلات بين المستخدمين

تعرض تطبيق “ماسنجر” إلى عطل مفاجئ وتوقف المراسلات بين المستخدمين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-10T15:53:46+03:00
2020-12-10T15:53:58+03:00
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
تعرض تطبيق “ماسنجر” إلى عطل مفاجئ وتوقف المراسلات بين المستخدمين

كل الوطن – وكالات: تعرض تطبيق “ماسنجر”، التابع لشركة “فايسبوك”، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، إلى عطل مفاجئ، تسبب في توقف المراسلات بين المستخدمين في عديد البلدان.
وقال مستخدمو التطبيق في عدد من الدول إنهم يواجهون صعوبة في بعث رسائل أو إجراء أو تلقي أى اتصالات عبير التطبيق من أصدقائهم، بينما لم تعلق إدارة فيسبوك بعد عن الأمر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402761

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