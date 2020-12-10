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الادعاء الإيطالي يكشف حقائق جديدة حول مقتل الطالب ريجيني في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
الادعاء الإيطالي يكشف حقائق جديدة حول مقتل الطالب ريجيني في مصر

كل الوطن – وكالات: قال ممثلو الادعاء الإيطالي، اليوم الخميس، إنهم أنهوا تحقيقهم في اختفاء وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة عام 2016، وحددوا 4 من عناصر الأمن المصري، كمشتبه بهم محتملين.

وقال ممثلو الادعاء في بيان، إن 4 اشخاص متهمين بالتورط في خطف ريجيني، وإن واحد منهم ربما يكون مذنبا أيضا في قتله.

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وأمهل المدعون الرجال الأربعة 20 يوما ليقدموا بيانات أو يطلبوا سماع أقوالهم في القضية، وبعد ذلك سيقرر المحققون إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم.

وكان ريجيني، طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، قد اختفى في القاهرة في ينايرعام 2016، ثم عُثر على جثته بعد تسعة أيام.

وتسببت جريمة القتل في حدوث خلاف دبلوماسي بين البلدين، إذ تعددت الروايات التي تحدثت عن الأسباب التي أدت إلى مقتله.

المصدرك رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402764

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