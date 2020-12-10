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مصر.. فيفي عبده تنشر تسجيلا صوتيا يكشف عن تعرضها لأزمة صحية وعدم قدرتها على المشي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-10T21:45:30+03:00
2020-12-10T21:51:13+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
مصر.. فيفي عبده تنشر تسجيلا صوتيا يكشف عن تعرضها لأزمة صحية وعدم قدرتها على المشي

كل الوطن – وكالات: نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، تسجيلا صوتيا تحدثت خلاله عن حالتها الصحية.

وقالت فيفي عبده: “مساء الفل من مصر أم الدنيا أنا عايزة اطمنكوا عليا أنا مش في المستشفى ولا حاجة زي ما ناس كتير قالت، أنا عيانة بس في البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني”.

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وأكملت فيفي بصوت يظهر معاناتها من الإرهاق: “أنا طلبت منكوا تدعولي لأني مكنتش بقدر أمشي على رجلي، وأديني بتعالج وإن شاء الله أبقى كويسة، أنا بطمنكوا عليا عشان اللي الناس كاتبينه حرام كدة بيطلعوا إشاعات عليا”.

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قد كشفت عن تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تعلن عن أي تفاصيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402777

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