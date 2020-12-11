“التعاون الإسلامي” تشيد بجهود المملكة لاستكمال ترتيبات تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض”

كل الوطن – وكالات: أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، والتوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية ، وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإعلان عن استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، والتأكيد على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

وأشار العثيمين إلى أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وبقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، حرصت من خلال إقناع طرفي (اتفاق الرياض) بأهمية سرعة التنفيذ، على حقن دماء الشعب اليمني ومساعدته لإنهاء الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.