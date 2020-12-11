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لبنان: صدور الحكم في قضية إغتيال رفيق الحريري

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-11T13:48:53+03:00
2020-12-11T13:58:57+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
لبنان: صدور الحكم في قضية إغتيال رفيق الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

كل الوطن – وكالات: أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما اليوم الجمعة على عضو بـ”حزب الله” مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا.

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وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.

المصدر: رويترز+النهار

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402806

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