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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مواقف سعودية صُلْبة تجاه القضية الفلسطينية !

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-11T14:17:22+03:00
2020-12-12T11:50:16+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحرير11 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ 22 ساعة
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مواقف سعودية صُلْبة تجاه القضية الفلسطينية !

من جديد ، تؤكد المملكة العربية السعودية ، مواقفها الثابتة والراسخة تجاه قضية العرب الأولى ، القضية الفلسطينية !

إذ تضمن بيان مجلس الوزراء الأخير ، وحديث الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة الأسبق ، تسجيل مواقف سعودية حازمة ، وحاسمة ، تجاه قضية فلسطين ، كأحد أبرز القضايا العربية العالقة حتى هذه اللحظة.

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‏في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، المُنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر الحالي ، وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، جدَّد المجلس موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ، باعتبارها قضية عربية أساسية ، لم تتوان المملكة عن الدفاع عنها ، منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ، ولا تزال السياسة السعودية الخارجية، تدعم بشدة ، إعادة الحقوق الفلسطينية المُغتصبة.
وفي السياق نفسه، أكد مجلس الوزراء التزامه بالخيار الاستراتيجي للسلام ، عبر التمسك بمبادرة السلام العربية التي قُدمت في قمة بيروت عام 2002 ، كما أكد على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.
أما مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، فقد لفت وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، إلى أنَّ الأولوية في الوقت الراهن ، هي لتسوية القضية الفلسطينية، وفق المبادرة العربية للسلام ، وبدون إنجاز هذه التسوية ، لن تنعم المنطقة بسلام واستقرار ، على كافة المُدى الزمنية.
من جهةٍ أخرى ، لا يزال حديث رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل ، خلال مؤتمر إقليمي ، عُقد في البحرين ، يٌثير الجدل والنقاش إقليمياً ودولياً.
وحقيقةً ، كانت تصريحاته ضد إسرائيل ، مفاجئة ، وغير متوقعة ، فالرجل كان من الداعين ، إلى التقارب مع إسرائيل ، بل وشارك في لقاءات سياسية بمعية مسؤولين إسرائيليين ، ومنهم وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني !
في تقديري أنَّ الأمير تركي الفيصل ، خاض معركة مراجعة فكرية ، وخلُص فيها إلى أنَّ إسرائيل كانت وستظل قوة استعمارية ، رغم ادعائها بأنَّها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي ، ومُحاطة بقتلة ، مُتعطشين ، للدماء ، يرغبون في القضاء عليها .
ومن سمات قوتها الاستعمارية ، العمل على تهجير الفلسطينيين ، قسراً ، وتدمير القرى الفلسطينية ، وهي كذلك ، تهدم المنازل كما تشاء ، وتقوم باغتيال من تُريد.
أكثر من ذلك ، أعرب الأمير تركي الفيصل عن شكوكه في جدوى الاتفاقات ، التي وقعتها دول خليجية مع إسرائيل ، واعتبر أنَّه ” لا يمكنك علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم “.
موقف الأمير تركي الفيصل الصارم تجاه القوة الاستعمارية الإسرائيلية ، دفع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي ، للرد عليه ، بصلفٍ وغرور ، مدعياً أنَّ عصر إلقاء اللوم قد انتهى ، وأنَّ تصريحه ، لا يعكس الحقيقة ، أو روح التغيير ، وأضاف كاذباً ، نحن في عصر السلام.

خلاصة القول ، إقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشرقية، تحتل الأولوية في السياسة السعودية الخارجية ، وحين إقامتها ، يكون لكل حادث حديث.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402812

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