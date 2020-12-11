الدفاع المدني يطرح 18 وظيفة إدارية للرجال والنساء

كل الوطن – وكالات: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح 18 وظيفة إدارية (للرجال والنساء) عبر منظومة التوظيف “جدارة” mcs.gov.sa اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ.