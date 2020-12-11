مقاتلات سعودية ترافق قاذفات “بي-52” الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة (صور)

كل الوطن – وكالات: رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية قاذفتين استراتيجية أمريكية من نوع (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة يوم أمس، وتتميز هذه القاذفات بإمكانية اطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو ، وتعمل المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم ، حيث يعمل منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.
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