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» » مقاتلات سعودية ترافق قاذفات “بي-52” الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة (صور)

مقاتلات سعودية ترافق قاذفات “بي-52” الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
مقاتلات سعودية ترافق قاذفات “بي-52” الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة (صور)

كل الوطن – وكالات: رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية قاذفتين استراتيجية أمريكية من نوع (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة يوم أمس، وتتميز هذه القاذفات بإمكانية اطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو ، وتعمل المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم ، حيث يعمل منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402817

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