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المركز السعودي للقاحات: “فايزر- بيونتيك” آمن والتطعيم به في المملكة ليس إجباريا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-11T23:53:58+03:00
2020-12-12T00:16:54+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 دقيقةآخر تحديث : منذ 24 دقيقة
المركز السعودي للقاحات: “فايزر- بيونتيك” آمن والتطعيم به في المملكة ليس إجباريا (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أكد مدير المركز السعودي للقاحات، الدكتور مازن حسنين، أن التطعيم بلقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا، الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء في المملكة، لن يكون إجباريا.

ونوه حسنين، خلال استضافته في برنامج “120” على قناة “الإخبارية” السعودية، بالأعمال المرتبطة باللقاح بدءا من الأبحاث ومرورا بالتجارب السريرية والأضرار الجانبية.

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وأشار إلى أن القلق الذي يساور البعض بشأن اللقاح راجع لعدة أسباب منها أن مصادر المعلومات أصبحت كثيرة، وأغلب ما يتم تداوله من هذه المعلومات يكون غير صحيح، مشددا على ضرورة الاعتراف بوجود هذا القلق والعمل على طمأنة الآخرين وتهدئتهم.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت أمس موافقتها على تسجيل لقاح “فايزر-بيونتيك” للتطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402826

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