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شرطة الرياض تطيح بخمسة يمنيين مخالفين تورّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
شرطة الرياض تطيح بخمسة يمنيين مخالفين تورّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة

كل الوطن – وكالات: صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله من القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة ومخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابين بنكيين لكيانين تجاريين قام مالكاهما بالتواطوء معهم لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي، حيث ضبط داخلهما مبلغ (1,866,708) ريالات، ومجموعة سندات لحوالات بنكية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402835

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