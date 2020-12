أكدت شرطة نيويورك وقوع إصابات جراء دهس سيارة حشدا من المحتجين المنتمين إلى حركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية في حي مانهاتن.

ونصحت الشرطة المواطنين، عبر حسابها في “تويتر”، بالابتعاد عن موقع الحادث.

Please avoid the area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan due to a vehicle collision involving multiple pedestrians. Information at this time is preliminary, updates to follow. pic.twitter.com/GZLKgMyZUK