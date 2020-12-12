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المغرب يكشف عن موعد الاتصالات بالمستثمرين الإسرائليين ومجالات الاستثمار

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
المغرب يكشف عن موعد الاتصالات بالمستثمرين الإسرائليين ومجالات الاستثمار

كل الوطن – وكالات: قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي، حفيظ العلمي، إن الوزارة ستبدأ اتصالاتها بالمستثمرين الإسرائيليين، خاصة من الأصول المغربية، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار في الصحراء.

وأكد الوزير أن الاتصالات ستنطلق بداية من الاثنين المقبل، وستشمل “جميع المستثمرين المغاربة الاسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة”، مضيفا أن “العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون”.

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وكشف العلمي في هذا الصدد أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للمواد الفلاحية والالكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.

هذا وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إعلان التطبيع مع المغرب، أن بلاده توصلت بالوساطة الأمريكية إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب.

وفي وقت لاحق أعلنت شركة طيران “العال” الإسرائيلية، إنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب.

المصدر: هسبريس + رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402846

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