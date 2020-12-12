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الأمم المتحدة ترسل فريقا من الخبراء إلى “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة” قبالة سواحل اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
الأمم المتحدة ترسل فريقا من الخبراء إلى “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة” قبالة سواحل اليمن

كل الوطن – وكالات: أعلنت الأمم المتحدة، أن خبراءها سيصلون إلى الناقلة “صافر” قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، نهاية ينايرالمقبل.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي: “عقدنا اجتماعا إيجابيا مع جماعة “أنصار الله” الحوثية في عطلة الأسبوع الماضي، وبتنا متفائلين بأنه سيكون بالإمكان المحافظة على الإطار الزمني للوصول إلى الناقلة “صافر” أواخر يناير المقبل، أو أوائل فبراير 2021″.

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والناقلة “صافر” وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح حجم النفط الخام على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للبيئة في المنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة”.

المصدر: الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402861

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