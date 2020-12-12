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السعودية.. حادث مروع يحوّل فرح أسرة إلى مأتم

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
السعودية.. حادث مروع يحوّل فرح أسرة إلى مأتم

كل الوطن – متابعات: توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة، جراء حادث مروري عنيف وقع على طريق الرين- بيشة في السعودية.

وأفاد عبدالله الخثعمي من عائلة المتوفين بأن عمه مسفر (68 عاما) وزوجته (64 عاما)، وابنه مقبول (32 عاما) وزوجته (34 عاما)، استقلوا سيارتهم من مدينة الرياض للسفر إلى منطقة عسير، لحضور حفل زواج قريب لهم اليوم الجمعة.

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وأضاف: “بالقرب من محطة برودان وقع تصادم عنيف بين سيارة أقاربي مع شاحنة دينا، وأسفر الحادث عن مصرعهم جميعا”.

وأضاف الخثعمي: “نُقلت جثامين المتوفين من مستشفى الرين إلى بيشة، وتمت الصلاة عليهم ودفنهم”.

وحوّل الحادث المأساوي أفراح العائلة إلى مأتم وأحزان بعد وفاة 4 من أقاربهم، وأجبر ذلك العريس على تأجيل موعد الزواج والمقرر امس الجمعة إلى إشعار آخر.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402877

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