نهاية مأساوية لشاب بعد الاستعانة بـ “خرائط جوجل”

كل الوطن – وكالات: ذكرت وسائل إعلامية أن شاب روسي يُدعى سيرجي أوستينوف، حاول الاستعانة بتطبيق ”خرائط جوجل“ للوصول سريعًا إلى وجهته، إلا أن الأمر انتهى به بالموت.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأن الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، وصديقه كانا يسافران على طريق يمر عبر منطقة الشرق الأقصى الروسي، التي تعد من أبرد مناطق العالم، إذ تصل درجات حرارة إلى -71.2 درجة مئوية.

وتعرضت سيارة الشاب لأضرار عندما اصطدم بشجرة، ليقرر الشاب معرفة أسرع طريق للوصول إلى وجهته بسيارته، التي أصبحت أقرب إلى التعطل، باستخدام تطبيق “خرائط جوجل” الذي أظهر له طريقًا بديلًا.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن الشاب استجاب للطريق البديل الذي حدده له التطبيق، إلا أنه تبين أن الطريق لم يتم استخدامه منذ السبعينيات ويمتلئ بالجليد، ما جعلهما محاصرين داخل طقس لا يطاق.

واستعان الشابان بإشعال الإطار الاحتياطي من السيارة للتدفئة، لكن تشير لجنة التحقيق إلى أن موجات البرد كانت أقوى، حيث تجمد سيرجي أوستينوف ومات.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أنه قبيل الوفاة اتصل الشابان بأسرتيهما وعندما تلقيا المساعدة، كان أحدهما قد مات بالفعل والآخر في حالة صحية حرجة.