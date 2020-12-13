السيسي يفاجئ عروسين يوم “الصبحية” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العروسين، سيدة ميزار وأيمن رمضان، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في شمال سيناء، بهدية غير متوقعة في ثاني أيام زواجهما، يوم “الصبحية”.

فأمر السيسي بتلبية طلبهما لتوفير مسكن خاص لهما بالعريش، الأمر الذي صدم العروس التي لم تتوقع أن يصل صوتها بهذه السرعة للرئيس المصري وأن يستجاب طلبها.

وقالت سيدة ميزار إن حفل زفافها كان مساء الخميس، وهي تعيش فرحة لا توصف باستجابة السيسي وتوفير شقة لهما في الصباحية، مشيرة إلى أنها وُلدت فاقدة لنعمة البصر، ولها 3 شقيقات مثلها فاقدات لنعمة البصر أيضا.

وحكايتها مع حفل زواجها الذي جمع أهل العريش حولها وساهم في وصول صوتها للرئيس المصري، بدأ مع من تعتبره في مقام والدها، وهو عبد الكريم الشاعر، الأستاذ بكلية التربية بالعريش، الذي تبنى فكرة أن يكون كل أهل سيناء حولها يشاركونها فرحتها.

وكانت المفاجأة أن الجميع حضروا وشاركوا فرحتها بدءا من كتب الكتاب حتى الزفة، وصولا لمكان حفل الزفاف، والجميع وفروا لها كل ما تريد، ولم يبق سوى عش الزوجية.

من جهته، قال عبد الكريم الشاعر، صاحب مبادرة “زواج العروسين”، إن الرئيس السيسي، توج حلم أبناء سيناء بأن يستقر العروسان في بيت ملكا لهما، وأهل شمال سيناء سعداء لأن الرئيس المصري يهتم بهم.

وأضاف أنه يأمل أن تكون الشقة تناسب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من غير المبصرين.

المصدر: اليوم السابع