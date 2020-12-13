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فنانة عربية مصرية ضمن أجمل 100 وجه في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
فنانة عربية مصرية ضمن أجمل 100 وجه في العالم

كل الوطن – وكالات: كشفت مسابقة “تي سي كاندلر” عن اختيار فنانة عربية مصرية وحيدة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.

وأعلن الحساب الرسمي للمسابقة على موقع “انستجرام” عن اختيار الفنانة الشابة ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لهذا العام.

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وتعد ياسمين هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

يشار إلى أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، و2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402907

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