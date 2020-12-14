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بعد انتهاك بيانات المستخدمين.. كيف يمكنك إخفاء رقم هاتفك في “تليجرام”؟

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بعد انتهاك بيانات المستخدمين.. كيف يمكنك إخفاء رقم هاتفك في “تليجرام”؟

كل الوطن – وكالات: أشعل تطبيق “تليجرام” مواقع التواصل الاجتماعى، بعد اكتشاف مستخدميه سهولة مراسلة بعضهم البعض دون الاقتصار على الأصدقاء فقط، حيث يسمح التطبيق بمراسلة جميع مستخدميه الذين يقعون بالقرب من بعضهم، وهي خاصية تعرف بإسم People Nearby.

وتصدر هاشتاج«#حوار_التليجرام» موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خلال الساعات الماضية، وأصار تطبيق التواصل الاجتماعى تيليجرام، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن أضاف التطبيق خاصية جديدة يمكن للمستخدم من خلالها الحصول على الرقم الخاص بالأشخاص المتواجدين فى محيط مراسلاته وعلى بعد عدة كليومترات، وهو ما يعد تعديا سافرا على خصوصية الآخرين. حسبما نشر موقع “اليوم السابع”.

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وسرعان ما انطلق مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة، للتدوين عبر هاشتاج #حوار_التليجرام، الذي أبدي الكثيرين تساؤلاتهم حول التحديث الجديد الذي يتيح التعرف على الرقم الشخصي للمستخدمين، على عكس ما هو متاح عبر تطبيق تيندر الذي يمكنك أن تتواصل مع الشخص الأخر مع مراعاة الخصوصية وعدم حصول الأخرين على اى معلومات شخصية بدون معرفتك.

ووفقاً لموقع Lifehacker، فإنه يمكن للمستخدمين التخلص من إزعاج خاصية People Nearby أو المستخدمين القريبين، وذلك عن طريق اخفاء رقم هواتفهم بحيث لا يستطيع المستخدمون الآخرون ارسال أى رسائل منه أو ارسال طلبات الصداقة على المواقع الأخرى باستخدامه.

وأوضح الموقع أنه للقيام باخفاء رقم الهاتف على تيليجرام يجب القيام بهذه الخطوة:

– قم بتعطيل مشاركة الأرقام بالضغط على أيقونة القائمة ثم الضغط على الإعدادات Settings
Telegram Settings Android - كل الوطن

Telegram Privacy and Security settings Android - كل الوطن

– تحديد من يمكنه رؤية رقم الهاتف، حدد لا أحد Nobody

Phone number privacy Telegram Android - كل الوطن

– تحديد جهات الاتصال الخاصة بك My Contacts أو لا أحد Nobody

Hide phone number in Telegram on Android - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402919

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