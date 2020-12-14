الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يطلق منصة التدريب عن بعد

كل الوطن – وكالات: أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، منصة التدريب عن بعد لمنسوبي الرئاسة العامة، وتم ربطها ببوابة التدريب (آفاق) لمعالجة معوقات التدريب التقليدي، وتلبية للاحتياجات التدريبية، وتهيئة بيئة تدريبية إلكترونية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة.

وقال الدكتور السند: “تطلق هذه المبادرة ضمن مبادرات التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي من أهدافها الاستراتيجية تحسين أداء الموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية، والرئاسة العامة وهي تضطلع بمسؤولياتها ومهامها واختصاصاتها، ترى أن من واجباتها المهمة والضرورية والاستراتيجية تحسين البيئة الوظيفية للعاملين”، وأضاف: “تطلق في هذا اليوم منصة التدريب الإلكتروني عن بعد لتكون هذه المبادرة من ضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة لتحسين أداء الموظفين وإيجاد بيئة وظيفية جاذبة ومتميزة في الرئاسة العامة”.

وتأتي هذه المنصة ضمن برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، كما يتميز التدريب عن بعد باختصار الوقت، وتقليل التكلفة المادية.

وتهدف المنصة إلى مساعدة المتدربين في التغلب على مشكلات وأساليب التدريب التقليدية، واستخدام التقنية المتاحة للتعلم الإلكتروني لدراسة البرامج التدريبية ومراجعتها، وتحتوي المنصة على عدة برامج من أهمها (برنامج تأهيل وتدريب المستجدين، والبرامج القصيرة، وبرنامج التدريب على رأس العمل) وبرامج تخصصية تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية .

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية جاءت بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستثماراً في العقول البشرية وتطويراً لمنسوبي الرئاسة العامة ليسهموا في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم – حفظهم الله -، وذلك ضمن مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة.