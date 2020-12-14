هيئة البث الإسرائيلية.. دولتان عربيتان ستنضمان لركب التطبيع قريبا

كل الوطن – وكالات: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن الدول العربية المقبلة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وقالت الهيئة اليوم الأحد إن “هناك اعتقاد يسود لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان هي الدولة القادمة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد المغرب”.

إلى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي رفيع في القدس، إنه “تجرى اتصالات مع دول إسلامية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا، إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنغلادش وجمهورية المالديف”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية