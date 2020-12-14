بعد فيصل والهرم بمصر.. “كوبري جديد داخل في بلكونة” بمطروح.. (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: عرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، صورا لكوبري (جسر) بني وقد دخل في “بلكونة” (شرفة) إحدى البنايات في منطقة مطروح بمصر.

جاء ذلك في برنامج يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، حيث قال: “مفيش حتة بمصر لا يعمل فيها على طرق جديدة وكباري، مدينة الحمام في مطروح، دنيا مكان السوق زحمة والناس مش عارفة تعدي فاتعمل كوبري..”.

محمد الحلواني صاحب عقار كوبري البلكونة بمطروح يحكي لأول مرة تفاصيل الأزمة#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Vnj6UKXz15 pic.twitter.com/PECWFPj0Z6 — الحكاية (@Elhekayashow) December 13, 2020

وتابع قائلا: “فجأة لقينا الكوبري داخل في العمارة احنا شفنا طبعا هذا الأمر قبل كدة في فيصل والهرم الكوبري الي داخل في العمارة، النهارده عندنا حالة جديدة لكوبري دخل في العمارة، حنشوف دلوقت الصور..”

وأضاف معلقا على الصور: “زي ما انتو شايفين ده أكثر كوبري بشوفه داخل في عمارة يعني الكوبري بتاع فيصل مش كدة ده الكوبري ده جوا العمارة وفي صور حتى فيها العمارة مشروخة من أن الكوبري جوا العمارة..”.

المصدر: سي أن أن