تسجيل الدخول
» » بعد فيصل والهرم بمصر.. “كوبري جديد داخل في بلكونة” بمطروح.. (فيديو وصور)

بعد فيصل والهرم بمصر.. “كوبري جديد داخل في بلكونة” بمطروح.. (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-14T13:53:41+03:00
2020-12-14T14:05:21+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : منذ 12 دقيقة
بعد فيصل والهرم بمصر.. “كوبري جديد داخل في بلكونة” بمطروح.. (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: عرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، صورا لكوبري (جسر) بني وقد دخل في “بلكونة” (شرفة) إحدى البنايات في منطقة مطروح بمصر.

جاء ذلك في برنامج يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، حيث قال: “مفيش حتة بمصر لا يعمل فيها على طرق جديدة وكباري، مدينة الحمام في مطروح، دنيا مكان السوق زحمة والناس مش عارفة تعدي فاتعمل كوبري..”.

اقرأ أيضا...
Sans titre - كل الوطن

وتابع قائلا: “فجأة لقينا الكوبري داخل في العمارة احنا شفنا طبعا هذا الأمر قبل كدة في فيصل والهرم الكوبري الي داخل في العمارة، النهارده عندنا حالة جديدة لكوبري دخل في العمارة، حنشوف دلوقت الصور..”

وأضاف معلقا على الصور: “زي ما انتو شايفين ده أكثر كوبري بشوفه داخل في عمارة يعني الكوبري بتاع فيصل مش كدة ده الكوبري ده جوا العمارة وفي صور حتى فيها العمارة مشروخة من أن الكوبري جوا العمارة..”.

المصدر: سي أن أن

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402962

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.