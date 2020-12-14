وزير التعليم المصري يرد على معلومات حول “تدخل الجيش في التعليم”

كل الوطن – وكالات: رد وزير التربية والتعليم في مصر، طارق شوقي، على شائعات تدخل القوات المسلحة المصرية في العملية التعليمة في البلاد.

وقال الوزير: “الجيش المصري مؤسسة عظيمة، ولا علاقة له بهذا، ولا صحة لمثل هذه الإشاعات من قريب أو بعيد”.

وأضاف شوقي، خلال تصريحات صحفية: “القنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم في مصر، يبقى نمشي ورا هواهم ولا تثبت لهم إن تحنا نقدر نكمل زي ما أثبتنا السنة اللي فاتت، وأولادنا الـ23 مليون حرام يخسروا سنة دراسية من عمرهم، وهناك من يحارب لإيقاف عجلة التقدم التعليمي المصري، ولحد دلوقتي احنا ماشيين في الأسبوع التاسع وده شيء عظيم”.

وعن مطالب البعض بإغلاق المدارس بسبب كورونا، قال وزير التربية والتعليم: “قرار الإغلاق قرار الدولة وليس استفتاء عبر السوشيال ميديا”، مؤكدا أنه لن يسمح بإلغاء الامتحانات والمناهج وخسارة العام الدراسي، “والمنهج التعليمي لابد من استكماله، والوزارة وفرت أشياء تؤدي لاكتماله، ولن يتم اللجوء للأبحاث كوسيلة للتقييم أو إلى امتحانات المنازل كوسيلة تقييم تحت أي ظرف من الظروف”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية