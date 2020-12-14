السعودية تعلن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في المملكة منذ 258 يوما

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا فيما رصدت تعافي 243 حالة إضافية، و11 وفاة، وهي أدنى حصيلة يومية بالإصابات بالفيروس في المملكة منذ 258 يوما.
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