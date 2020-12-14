وزير الطاقة السعودي: الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية تستهدف إمدادات الطاقة العالمية

كل الوطن – وكالات: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية “تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية”، وفقا لما نقله الإعلام الرسمي السعودي.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط البريطانية في ميناء جدة، اليوم الاثنين، ناجم عن “هجوم إرهابي” تم تنفيذه بقارب محمل بالمتفجرات، مضيفة أن الحادث “أسفر عن حريق محدود تمكنت وحدات الطوارئ من إخماده”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن “الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا ولا أضرار في منشآت التفريغ ولا تأثير على الإمدادات”.

وكانت شركة “هافنيا” للشحن قالت في وقت سابق من اليوم إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل “مصدر خارجي” مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار خلال تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

المصدر: “رويترز”