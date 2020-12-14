نقيب الممثلين المصريين: لجنة سيادية تحقق مع محمد رمضان (فيديو)

وقال زكي خلال مداخلة على تلفزيون “ON”، إن التحقيقات مع رمضان تمت عصر أمس الأحد، مضيفا: “الساعة الرابعة مساء اليوم حضر الفنان محمد رمضان إلى النقابة وخضع للجنة التحقيق، التي شملت في عضويتها مستشارا يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وهما سامي مغاوري وأيمن عزب”.

وأشار زكي إلى أن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك لكونه تحقيقا، وليس مؤتمرا، فهو لا يحتاج إلى الضجة الإعلامية.

ونفى نقيب المهن التمثيلية، علمه بتفاصيل التحقيقات، قائلا: “لا أعرف أي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه، وأنا لم أسأل”.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد ضجت مؤخرا بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: “الفن دوما يجمعنا”.

المصدر: تلفزيون “ON”