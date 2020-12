حرب التحرش الجنسي إلى الواجهة مجددا في أمريكا: أعلم أني لست المرأة الوحيدة!

كل الوطن – وكالات: زعمت السياسية الأمريكية، ليندسي بويلان، أن حاكم نيويورك، أندرو كوم، المترشح الآن لمنصب رئيس مانهاتن، تحرش بها جنسيا لسنوات بسبب مظهرها.

وقالت ليندسي البالغة من العمر 36 عاما، في سلسلة تغريدات أمس الأحد على “تويتر”: “نعم لقد تحرش بي جنسيا لسنوات.. ورأى الكثيرون ذلك”.

وأكدت: “أنا أعلم أنني لست المرأة الوحيدة”، واصفة تجربتها في العمل مع كومو كمساعدة في وقت سابق، بأنها “سامة ومحبطة إلى حد كبير”.

وتعليقا على هذه الادعاءات، قالت المتحدثة باسم مكتب الحاكم كومو، كيتلين جيروارد: “لا صحة لهذه المزاعم”.

My first experience of workplace sexual harassment was when my mom got her first real office job after graduating from college when I was in high school.



She was so excited to be taken “seriously.” Her bossed isolated her and kissed her. She never had that type of job again.