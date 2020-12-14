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حرب التحرش الجنسي إلى الواجهة مجددا في أمريكا: أعلم أني لست المرأة الوحيدة!

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
حرب التحرش الجنسي إلى الواجهة مجددا في أمريكا: أعلم أني لست المرأة الوحيدة!

كل الوطن – وكالات: زعمت السياسية الأمريكية، ليندسي بويلان، أن حاكم نيويورك، أندرو كوم، المترشح الآن لمنصب رئيس مانهاتن، تحرش بها جنسيا لسنوات بسبب مظهرها.

وقالت ليندسي البالغة من العمر 36 عاما، في سلسلة تغريدات أمس الأحد على “تويتر”: “نعم لقد تحرش بي جنسيا لسنوات.. ورأى الكثيرون ذلك”.

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وأكدت: “أنا أعلم أنني لست المرأة الوحيدة”، واصفة تجربتها في العمل مع كومو كمساعدة في وقت سابق، بأنها “سامة ومحبطة إلى حد كبير”.

وتعليقا على هذه الادعاءات، قالت المتحدثة باسم مكتب الحاكم كومو، كيتلين جيروارد: “لا صحة لهذه المزاعم”.

وشغلت ليندسي منصب نائبة نائب وزير التنمية الاقتصادية، ومستشارة كومو الخاصة من مارس 2015 حتى أكتوبر 2018.

واستقالت فجأة من وظيفتها في الولاية بعد التدقيق في سلوكها في مكان العمل، بما في ذلك مزاعم التحرش، وفقا لوثائق الموظفين التي حصلت عليها صحيفة “The Post”.

ووفقا لمذكرة داخلية صدرت في سبتمبر 2018، ذهب ثلاثة موظفين من ذوي البشرة السوداء إلى مسؤولي الموارد البشرية في الدولة، واتهموا ليندسي بأنها “متنمرة” وتعاملهم مثل الأطفال.

وتقوم ليندسي حاليا بحملة للترشح لمنصب رئيس منطقة مانهاتن في الدورة الانتخابية لعام 2021.

المصدر: The Post

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402997

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