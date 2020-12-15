مصر.. حريق ضخم بأحد مباني ميناء الإسكندرية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق بأحد مباني مصلحة الجمارك على الساعة 15:50.

وأوضح بيان الهيئة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحريق بعد اندلاعه بعشر دقائق، واستعانوا بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، مضيفا أنه “يتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء.”

#مصر اليوم مساءً #حريق داخل ميناء بمنطقة اللبان غرب محافظة #الاسكندرية باب 14. الحريق اندلع بمخزن تابع منطقة اللوجستيات بمنطقة اللبان .. وحتى الان ما زالت المطافي تحاول السيطرة... pic.twitter.com/l62so0F6al — ☝️Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) December 14, 2020

وأشار البيان إلى إخلاء المنطقة المجاورة للحريق إثر “تهالك المبنى وسقوط أجزاء من الطابقين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها”.

ولفت إلى أنه “لا توجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم تحدث أي انفجارات وسيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إطفاء الحريق ومعرفة أسبابه”.

المصدر: RT