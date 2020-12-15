السعودية تعلن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في المملكة منذ 258 يوما“الصحة السعودية”: لقاح كورونا آمن.. ولا صحة للإصابة بالعقم.. احذروا الشائعاتالوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة تقترب من عتبة 300 ألف حالةالصحة السعودية: لقاح “فايزر” ضد كورونا آمن وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامتهمدير شركة “بيونتيك” الألمانية يحدد موعدا محتملا للسيطرة على وباء كوروناوكالة الأنباء السعودية: المملكة تعتمد استيراد واستخدام لقاح “فايزر” ضد كورونابريطانيا توصي بعدم استخدام لقاح فايزر لمرضى الحساسيةالمرض الغامض يجتاح الهند.. و”تحليل الدم” يفجر مفاجأةالإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كوروناالإعلان عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر
الرئيسية » جرائم وحوادث » شاهد.. لصا “نينجا” يسرقان متجرا على ظهر حصان
شاهد.. لصا “نينجا” يسرقان متجرا على ظهر حصان
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403003
جمعية “نجاح الأسرة” تُدشّنُ خطّ الإستشارات
على مدار الساعة
مصر.. حريق ضخم بأحد مباني ميناء الإسكندرية (فيديو)
حرب التحرش الجنسي إلى الواجهة مجددا في أمريكا: أعلم أني لست المرأة...
نقيب الممثلين المصريين: لجنة سيادية تحقق مع محمد رمضان (فيديو)
بسبب رفعها قضية على والدتها وسجنها.. فنانة سعودية تطالب بمنع نشاط حلا...
وزير الطاقة السعودي: الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية تستهدف إمدادات الطاقة العالمية
قبطان الناقلة المتضررة: زوارق صغيرة شوهدت قبل وقوع الانفجار قبالة ساحل السعودية
السعودية تعلن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في المملكة منذ 258...
وزير التعليم المصري يرد على معلومات حول “تدخل الجيش في التعليم”
بعد فيصل والهرم بمصر.. “كوبري جديد داخل في بلكونة” بمطروح.. (فيديو وصور)
هيئة البث الإسرائيلية.. دولتان عربيتان ستنضمان لركب التطبيع قريبا
النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسبانية لن تقام في السعودية
أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة