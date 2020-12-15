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بالفيديو.. وفد إماراتي يزور حائط البراق في القدس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403006

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