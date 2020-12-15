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السعودية تبدأ بتسجيل المواطنين والمقيمين لتطعيمهم بلقاح الوقاية من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-15T12:04:09+03:00
2020-12-15T12:05:07+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
السعودية تبدأ بتسجيل المواطنين والمقيمين لتطعيمهم بلقاح الوقاية من كورونا

كل الوطن – وكالات: بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بتسجيل المواطنين والمقيمين فيها لتطعيمهم بلقاح الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، مناشدة المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي، لأخذ لقاح كورونا، مؤكدة على أن اللقاح آمن “ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس”.

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وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد- 19) من خلال تطبيق توكلنا، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية، التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

ودعت “سدايا” جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).

المصدر: وزارة الصحة السعودية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403012

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