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الرئيسية » جرائم وحوادث » مشاهد من الهند.. أعمال شغب في مصنع آيفون والشرطة تتدخل بعنف
مشاهد من الهند.. أعمال شغب في مصنع آيفون والشرطة تتدخل بعنف
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403036
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