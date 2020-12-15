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» » مشاهد من الهند.. أعمال شغب في مصنع آيفون والشرطة تتدخل بعنف

مشاهد من الهند.. أعمال شغب في مصنع آيفون والشرطة تتدخل بعنف

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403036

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