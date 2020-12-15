لن أخلع هدومي لأمثل.. آخر تصريحات لفنانة مصرية قبل اختفائها في ظروف غامضة

كل الوطن – وكالات: مازالت الفنانة رولا محمود تتحصل على اهتمامات المصريين بعد اختفائها الغامض في انجلترا بعد إعلان إصابتها بـ كورونا وسط أنباء عن وفاتها قبل أشهر في عز انتشار الفيروس. وشاركت رولا في العديد من الأفلام في بدايتها على رأسها فيلم ” معالي الوزير” مع الراحل أحمد زكي فضلا عن ” مواطن و مخبر وحرامي ” .

وفي حوار نادر لها قبل تركها التمثيل وسفرها للاستقرار بانجلترا قالت:

– أنا إنسانة معذبة وأصبت بانزلاق غضروفي نتيجة فيلم معالي الوزير حيث لم يتحمل عمودي الفقري زيادة وزني في مدة وجيزة بسبب الفيلم.

– لن أسمح لنفسي أن أخلع ملابسي لأحصل على دور في فيلم.

– حين سيرى الناس أدواري بعد فترة طويلة سيدركون أنني أريد التمثيل حبا فيه ولست أريد تقديم أدوار الإغراء.

واختفت رولا محمود منذ مارس الماضي بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا وسط تساؤلات عن مكانها دون جدوى.