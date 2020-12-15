د. عبدالمجيد الجلاَّل: المصالحة الخليجية.. قادمة!

هل دول الخليج العربي على موعدٍ ، بمصالحة تاريخية ، تطوي صفحة سوداء ، بعثرت وأفسدت الكثير من القيم والثوابت الخليجية ، وأسهمت في إضعاف وتهميش وتفكيك منظومة مجلس التعاون الخليجي ، وهي التي كانت , أحد أبرز وأنجح التكتلات الإقليمية في المنطقة.

بدأت بوادر المصالحة ، في التدخل الأمريكي المباشر ، عبر زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لكلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، ولم يصدر بيان واضح بشأنها ، لكن القيادة السعودية والقطرية تحدثت عنها بإيجابية.

إذ نشرت وكالة الأنباء السعودية رسالة شكر وجهها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وتضمنت الإشادة بدور المملكة العربية السعودية، في تحقيق الإنجاز التاريخي ، بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي ، وسعيها ، لدعم أمن واستقرار المنطقة ، وحرصها على التكاتف ووحدة الصف ، في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة.

وأضاف سمو أمير الكويت : إن ما تمَّ التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا ، سيعيد لكياننا الخليجي ، وعملنا العربي المشترك ، وحدته وتماسكه ، في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع ، وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه.

في الوقت نفسه ، أثنى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، على جهود دولة الكويت الشقيقة، لتقريب وجهات النظر ، حيال الأزمة الخليجية، وشكرَ المساعي الأمريكية بهذا الخصوص، وتطلَّع لأن تتكلل هذه الجهود ، بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

من جهتها أعربت الإمارات ، والبحرين ، وقطر ، ومصر ، عن مساندتها للجهود السعودية لبناء مصالحة خليجية تخدم أمن واستقرار المنطقة.

ما يؤكد ضرورة إنجاز المصالحة الخليجية ، تلك التحولات الدراماتيكية القادمة ، في العالم ، وفي منطقتنا خاصة ، خلال فترة رئاسة جو بايدن ، واحتمالات بناء نظام دولي جديد ، يعيد الاعتبار للقوى الكبرى الفاعلة فيه ، بعيداً عن سياسات الهيمنة والسيطرة الأمريكية التي فرضتها سياسات ترامب ، ما يترتب على دول الخليج ، بناء استراتيجية موحدة لمواجهة متطلبات هذه المرحلة الدقيقة ، وهذا الأمر لن يتحقق بالتأكيد ، باستمرار وجود الأزمة الخليجية ، وعدم معالجتها.

على كل حالٍ ، نأمل أن يُسهم الإعلام الخليجي ، بالدفع قُدُماً ، نحو تسهيل إجراء المُصالحة ، والابتعاد كلياً عن التراشق الإعلامي ، القائم ، على صناعة الكذب وتدبير الدسائس ، ونشر وتلميع وتبني الأخبار المُزيّفة.

خلاصة القول ، حين نبدأ في رصد إيجابيات عودة الوعي ، ونبدأ في صناعة التاريخ الحقيقي غير المُزيّف ، فإننا نمهد كل الطرق والمسالك ، لتحقيق مصالحة خليجية تاريخية ، قد تُعيد رسم سياسات خليجية مُشتركة ، تتلهف شعوب المنطقة إلى العودة إليها .