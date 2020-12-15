التضخم في السعودية يرتفع

كل الوطن – وكالات: كشفت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 5.8 بالمئة في نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: “مع التسليم بأن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 15 بالمئة في يوليو 2020 كان لها تأثير شامل على أسعار المستهلكين في أنحاء المملكة، فإن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين جاء بشكل أساسي من زيادة في أسعار الأغذية والمشروبات (+13.0 بالمئة) والنقل (+8.0 بالمئة)”.

وأضافت: “كانت الزيادة ملحوظة على وجه الخصوص في أسعار اللحوم (+14.8 بالمئة)والخضروات (+22.2 بالمئة)”، مشيرة إلى أن زيادة أسعار الغذاء هي العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر.

وساهم رفع ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من 2020، لكن خبراء اقتصاد قالوا إن هذا سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على الأرجح.

المصدر: رويترز