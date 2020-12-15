تسجيل الدخول
» » أمريكا تصنف جماعة “سرايا المختار” في البحرين منظمة إرهابية عالمية

أمريكا تصنف جماعة “سرايا المختار” في البحرين منظمة إرهابية عالمية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-15T19:56:19+03:00
2020-12-15T19:56:54+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
أمريكا تصنف جماعة “سرايا المختار” في البحرين منظمة إرهابية عالمية

كل الوطن – وكالات: ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، أن واشنطن صنفت جماعة “سرايا المختار” في البحرين منظمة إرهابية عالمية.

وصنفت الولايات المتحدة الجماعة وقالت إنها تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

اقرأ أيضا...

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: “سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.

يشار إلى أن السلطات في البحرين، صنفت “سرايا المختار” وهي تنظيم شيعي مسلح، كتنظيم إرهابي، في مارس 2012.

وتأسس تنظيم “سرايا المختار” في البحرين في يوليو 2011.

جدير بالذكر أن “وحدة الاختراق والتجسس” التابعة لـ”سرايا المختار” تمكنت في 3 يونيو 2017 من اختراق الحساب الرسمي لوزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

ونشر المخترقون على حساب الوزير الرسمي حينها، تهديدات طالت الأسر الحاكمة في البحرين والسعودية، كما وضعوا مجموعة من الفيديوهات والصور، تضمنت مشاهد من مواجهات مع قوات الأمن في البحرين، ومشاهد من خطابات للمعارض السعودي نمر باقر النمر، الذي أعدمته السعودية بداية العام 2016.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403067

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.