وزير الأوقاف المصري يطالب بتقديم شكوى ضد أي معلم يتحدث عن حسن البنا

كل الوطن – وكالات: طالب وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، المواطنين بتقديم شكوى ضد أي معلم يتحدث عن أفكار حسن البنا في مصر.

وقال الوزير المصري: “تم عمل قراءة لكتب التراث وأعادة صياغتها في حوالي 67 كتاب، وذلك بعد ثبوت احتوائها على بعض المصطلحات والمفاهيم التي تتطلب إعادة مراجعة وضبط للصياغة”، مطالبا “كل من يرى أو يشاهد مدرسا يتحدث عن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، بتقديم شكوى رسمية من باب الايجابية المجتمعية”.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الإيجابية المجتمعية، قائلا: “من يرى مدرسا يتحدث مع التلاميذ عن حسن البنا يتقدم بشكوى رسمية، وهكذا في المساجد لو مارسنا الايجابية المجتمعية لردع كل السلبيات وألف معلم هيعمل حسابه قبل ما يتكلم، وهكذا في الزوايا”.

وقال جمعة:” كان أحد أهم مشاكل الانتخابات خلال 30 سنة من عام 1980 وحتى 2010 استخدام جماعة الإخوان الإرهابية المساجد في الدعاية الانتخابية، ولكن الآن لم يجرؤ أحد أن يفعل ذلك، وهناك رقابة شديدة على ذلك، كما أنه في فترة الغلق بسبب كورونا، من فتح زاوية أثناء الغلق تقرر إنهاء خدمته فورا”.

المصدر: اليوم السابع