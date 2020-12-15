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دون ذكر الاسباب… الصين تعلن فتح تحقيق حول نائبة عمدة المدينة التي ظهر فيها كورونا لاول مرة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-15T20:15:33+03:00
2020-12-15T20:20:47+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
دون ذكر الاسباب… الصين تعلن فتح تحقيق حول نائبة عمدة المدينة التي ظهر فيها كورونا لاول مرة

كل الوطن – وكالات: باشرت الصين، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الحزب الحاكم، تحقيقا مع، شو هونغلان، نائبة عمدة مدينة ووهان، حيث ظهر وباء كورونا لأول مرة نهاية العام الماضي، دون ذكر أسباب هذا التحقيق وتفاصيله.

وقالت لجنة الرقابة الوطنية الصينية واللجنة المركزية لمراقبة الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني: “لقد بوشرت عملية تفتيش تأديبية ورقابية في حق العضو في حكومة يوهان ونائبة العمدة شو هونغلان”.

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سبق هذا القرار إعلان السلطات الصينية في نهاية شهر نوفمبر الماضي بأنها ستحاسب بصرامة المسؤولين الذين لم يؤدوا واجباتهم خلال فترة انتشار وباء كورونا في يوهان، داعية كل من يتولى مسؤولية في الحياة المدنية أن يلتزم بما عليه بانضباط من أجل مكافحة فعالة للوباء، متوعدةً المهمِلين بالعقاب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403074

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