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التخسيس السريع برجيم الموز والشوفان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-15T21:33:41+03:00
2020-12-15T21:33:52+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
التخسيس السريع برجيم الموز والشوفان

كل الوطن – وكالات: يحتوي كل من دقيق الشوفان والموز على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ، كل منها يساعدك في الحفاظ على صحة الأمعاء السليمة. تساعد الألياف القابلة للذوبان أيضًا على خفض مستوى الكوليسترول لديك ، لذا فإن زيادة الكمية في وجبة الإفطار عن طريق إضافة الموز إلى دقيق الشوفان يعد خيارًا صحيًا.

تساعد الألياف الموجودة في دقيق الشوفان على الشعور بالشبع ، وتضيف الكربوهيدرات المضافة من الموز إلى هذا التأثير ، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول أطعمة طوال اليوم.

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يحتوي الموز أيضًا على كمية جيدة من التربتوفان والمغنيسيوم ، وكلاهما يساعدك في الحصول على نوم أفضل في الليل في وقت لاحق من المساء.ج والنياسين والريبوفلافين وفيتامين ب 6. حمض الفوليك ، المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك ، مهم بشكل خاص للنساء الحوامل أو اللاتي يرغبن في الحمل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403078

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