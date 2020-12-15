التخسيس السريع برجيم الموز والشوفان

كل الوطن – وكالات: يحتوي كل من دقيق الشوفان والموز على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ، كل منها يساعدك في الحفاظ على صحة الأمعاء السليمة. تساعد الألياف القابلة للذوبان أيضًا على خفض مستوى الكوليسترول لديك ، لذا فإن زيادة الكمية في وجبة الإفطار عن طريق إضافة الموز إلى دقيق الشوفان يعد خيارًا صحيًا.

تساعد الألياف الموجودة في دقيق الشوفان على الشعور بالشبع ، وتضيف الكربوهيدرات المضافة من الموز إلى هذا التأثير ، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول أطعمة طوال اليوم.

يحتوي الموز أيضًا على كمية جيدة من التربتوفان والمغنيسيوم ، وكلاهما يساعدك في الحصول على نوم أفضل في الليل في وقت لاحق من المساء.ج والنياسين والريبوفلافين وفيتامين ب 6. حمض الفوليك ، المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك ، مهم بشكل خاص للنساء الحوامل أو اللاتي يرغبن في الحمل.