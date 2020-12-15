كوشنر يترأس وفدا أمريكيا برحلة مباشرة من الكيان الصهيوني إلى المغرب

كل الوطن – وكالات: كشف مسؤول لوكالة “رويترز” أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيترأس وفد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل برحلة مباشرة إلىالكيان الصهيوني ومنها إلى المغرب.

وبحسب المسؤول فإن الرحلة التي سيترأسها كوشنر وتضم وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي الصهيوني مئير بن شبات، ستكون أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، مرجحا أن يستقل الوفد طائرة تابعة لشركة “العال” الصهيونية .

وأوضح أن كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتز والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، سيغادرون إلى الكيان يوم الاثنين المقبل.

وقال المسؤول إن كوشنر أثناء وجوده في القدس، سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار هذا التطبيع.