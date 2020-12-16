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خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده

كل الوطن – واس: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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بدوره، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403105

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