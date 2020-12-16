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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت

كل الوطن – وكالات: واس: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو أمير دولة الكويت بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معرباً سموه عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.

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من جهته أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين والشقيقين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403107

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