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الصحّة السعودية: وصول أول دفعة من لقاح كورونا والتوزيع خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-16T13:33:16+03:00
2020-12-16T13:47:22+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : منذ 15 دقيقة
الصحّة السعودية: وصول أول دفعة من لقاح كورونا والتوزيع خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى المملكة.

وأعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم، وقال إن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع، وأن الأولوية في اللقاح لمن لديهم أمراض مزمنة ومن تجاوز عمرهم فوق الستين عاما.

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وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من “150” ألف شخص.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403110

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