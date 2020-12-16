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فيديو “التحية المتبادلة” بين شقيق أمير قطر ووزير الرياضة السعودي يثير تفاعلا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
فيديو “التحية المتبادلة” بين شقيق أمير قطر ووزير الرياضة السعودي يثير تفاعلا

كل الوطن – وكالات: لقي فيديو التحية المتبادلة بين شقيق أمير قطر ووزير الرياضة السعودي، خلال عرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد الناشطون مشاركة مقاطع الفيديو التي تبادل فيها الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، التحية خلال الاجتماع الذي عقد في سلطنة عمان لعرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ21 للألعاب الآسيوية “آسياد”.

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وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: “السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي الأمير عبدالعزيز وتهانينا”.

بالمقابل رد وزير الرياضة السعودي عند بدء كلمته: “دعوني أبدا بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة”.

ويحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي تعقد في العاصمة مسقط الأربعاء سباق المنافسة بين قطر والسعودية في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

ودخلت السعودية في سباق المنافسة لاستضافة الأولمبياد الآسيوي لأول مرة في تاريخها، في حين سبق لقطر استضافة هذه البطولة في نسخة 2006.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتطلع المراقبون إلى احتمال قرب التوصل لحل للأزمة الخليجية التي أنهت عامها الثالث في الـ5 من يونيو 2020 بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (إلى جانب مصر) من جهة أخرى.

المصدر: “الخليج الجديد”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403134

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