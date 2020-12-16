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هل يسبب “كوفيد-19” عقما للرجال؟

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
هل يسبب “كوفيد-19” عقما للرجال؟

كل الوطن – وكالات: أعلنت البروفيسورة ليلى آدميان، أخصائية الأمراض النسائية، أنه لا توجد أدلة، تؤكد أن عدوى الفيروس التاجي المستجد تسبب العقم لدى الرجال.

وقالت الخبيرة في حديث لقناة “روسيا 24” التلفزيونية، “حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، تؤثر بصورة مباشرة في تكوين الحيوانات المنوية وتكوين الأمشاج وتطور العقم”.

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وأضافت موضحة، عرفت البشرية الفيروس التاجي المستجد قبل تسعة أشهر فقط ، ومن السابق لأوانه الجزم بوجود هذا التأثير. لذلك يخطط لإجراء دراسة تفصيلية لتأثير هذا الفيروس في الجهاز التناسلي.

ووفقا لها، لن يؤثر الفيروس التاجي المستجد في النساء اللواتي تعافت من “كوفيد -19” ويرغبن بالحمل، ولن تحدث لديهن مضاعفات إلا المحتملة من شدة مسار المرض أو بسبب المتلازمة الالتهابية.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403146

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