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رسميا.. الدوحة تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية 2030 والرياض تنظمها 2034

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-16T16:44:40+03:00
2020-12-16T23:47:55+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير16 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ 7 ساعات
رسميا.. الدوحة تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية 2030 والرياض تنظمها 2034
صورة أرشيفية

كل الوطن – وكالات: أعلنت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الأربعاء، فوز قطر بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، على أن تستضيفها السعودية عام 2034.

وجرى التصويت اليوم خلال الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط، وتنافست الدوحة والرياض على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، قد وافقت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بالإجماع على منح الفائز في التصويت، من ملفي قطر والسعودية، حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034.

وكانت القناة الإخبارية السعودية نقلت أن “الوفد السعودي طلب إيقاف التصويت الإلكتروني بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج”، ليتم بعدها إستئناف التصويت يدويا.

المصدر: المجلس الأولمبي الآسيوي+ أ ف ب

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403149

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