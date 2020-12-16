رسميا.. الدوحة تفوز باستضافة الألعاب الآسيوية 2030 والرياض تنظمها 2034

كل الوطن – وكالات: أعلنت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الأربعاء، فوز قطر بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030، على أن تستضيفها السعودية عام 2034.
شاهد لحظة إعلان فوز #الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 #اسياد2030#الدوحة2030#doha2030#اسياد_الدوحة2030pic.twitter.com/PK1tedP8wH
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 16, 2020
وجرى التصويت اليوم خلال الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط، وتنافست الدوحة والرياض على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
رسميًا : الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي تختار مدينة #الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 pic.twitter.com/4M8MLy1NFR
— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) December 16, 2020
وكانت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، قد وافقت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بالإجماع على منح الفائز في التصويت، من ملفي قطر والسعودية، حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034.
#الرياض_تستضيف_آسيا 2034 🖌️🇸🇦 pic.twitter.com/jN6AA6wTXw
— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) December 16, 2020
وكانت القناة الإخبارية السعودية نقلت أن “الوفد السعودي طلب إيقاف التصويت الإلكتروني بعد ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت تظهر إمكانية التلاعب بالنتائج”، ليتم بعدها إستئناف التصويت يدويا.
المصدر: المجلس الأولمبي الآسيوي+ أ ف ب