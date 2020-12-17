السعودية.. تحبط تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من تركيا

كل الوطن – وكالات: أعلنت السعودية عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من تركيا عبر ميناء جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ووفقا للوكالة فإن الجمارك السعودية في “ميناء جدة الإسلامي”، أحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت مقدارها 8,753,432 حبة، حيث عثر على الشحنة مخبأة ضمن إرسالية الحنطة المجروشة “جريش” وردت للمملكة عبر الميناء.

وأشارت الوكالة إلى أن “السلطات السعودية، ضبطت 3 أشخاص كانوا يستعدون لاستقبال الشحنة، مواطن سعودي، وسوريين”.

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم إن “حبوب الكبتاغون جاءت مخبأة داخل أكياس من إرسالية جريش”، مشيرا إلى أن الإرسالية كانت واردة من تركيا.

وأشار النعيم إلى أن “أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائما بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب”.

المصدر: “واس”