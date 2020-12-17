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منظّمة الصحّة العالمية تُعلّق على النوع الجديد من كورونا المكتشف في بريطانيا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
منظّمة الصحّة العالمية تُعلّق على النوع الجديد من كورونا المكتشف في بريطانيا

كل الوطن – وكالات: أعلنت منظمة الصحة لعالمية أن النوع الجيد من فيروس كورونا الذي عثر عليه في بريطانيا ينتشر بسرعة أكبر ولكنه لا يمثل خطورة أكبر.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن أمس الاثنين تحديد ما وُصف بأنه “نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد”.

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وصرح هانكوك أمام البرلمان مشيرا إلى تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد.

ولفت الوزير البريطاني في هذا السياق إلى أن “التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع”.

وشدد هانكوك على عدم وجود “حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا”، مشيرا أيضا إلى عدم ترجيح أن تتغلب هذه الطفرة الجديدة على اللقاح المضاد.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403162

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