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مصر.. القبض على رجل أعمال هارب محكوم بالحبس نحو 4 قرون

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-17T14:15:21+03:00
2020-12-17T14:16:15+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر.. القبض على رجل أعمال هارب محكوم بالحبس نحو 4 قرون

كل الوطن – الرياض: تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط رجل أعمال محكوم عليه في 302 أحكام حبس بإجمالي حبس 377 سنة، وغرامات مالية بلغت 9 ملايين و130 ألف جنيه.

وأوضحت قوات الأمن أن رجل الأعمال صاحب شركة استيراد وتصدير، وإنتاج البذور الزراعية والتوكيلات التجارية، مقيم بمحافظة القاهرة.

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وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ “78 ألف و476 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 6673 محكوما عليهم، وشملت الأحكام: 336 حكما جنائيا، 23641 حكم حبس جزئ، و4842 حكم حبس مستأنف، و38726 حكم غرامة، 10931 حكم مخالفة”.

المصدر: الأهرام

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403189

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