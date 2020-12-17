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كيف تعرف أن البلغم هو علامة محتملة على سرطان الرئة؟!

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
كيف تعرف أن البلغم هو علامة محتملة على سرطان الرئة؟!

كل الوطن – الرياض: يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا وخطورة، ولا توجد عادة علامات أو أعراض في المراحل المبكرة منه.

ويعد سعال البلغم أحد أكثر العلامات التحذيرية شيوعا لسرطان الرئة.

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ويمكن أن يكون سعال البلغم علامة على الإصابة بسرطان الرئة إذا كان هناك دم فيه، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى المرتبطة بالسعال، الإصابة به في معظم الأوقات والتغيير في السعال الذي عانيت منه لفترة طويلة، كما توضح المؤسسة الخيرية.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة ما يلي:

• وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

• ضيق التنفس المستمر.

• التعب المستمر أو نقص الطاقة.

• فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.

وتشمل الأعراض الأقل شيوعا لسرطان الرئة ما يلي:

• التغييرات في مظهر أصابعك، مثل أن تصبح أكثر انحناء أو تصبح نهاياتها أكبر (وهذا ما يُعرف باسم تعجر الأصابع).

• صعوبة في البلع (عسر البلع) أو ألم عند البلع.

• الصفير.

• صوت أجش.

• تورم في وجهك أو رقبتك.

• ألم مستمر في الصدر أو الكتف.

وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. ومع ذلك، فإن وجود أي من عوامل الخطر هذه لا يعني أنك ستصاب بالسرطان بالتأكيد.

وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

• تلوث الهواء.

• أمراض الرئة السابقة.

• التعرض لغاز الرادون.

• تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.

المصدر: إكسبريس

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403204

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